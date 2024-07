Nogués y el penal por la mano de Barreto: “No correspondía”

Olimpia continúa reclamando el penal sancionado a Guaraní en el clásico más añejo (1-1) por la primera fecha del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El presidente Rodrigo Nogués criticó al árbitro Blas Romero tanto por la pena máxima a los 88′ de partido como también, por el poco tiempo disputado en los minutos que adicionó en el segundo período.

“Me ratifico ahora, para nuestro entender dentro del departamento de inteligencia de Olimpia no correspondía que sea penal. La cámara que utilizó el árbitro no tiene la tecnología, no tiene los pixeles adecuados. Cortás de un cuadro a otro y el momento en que impacta por el cuerpo no se ve porque está cuando la pelota va llegando y cuando la pelota está saliendo”, protestó Nogués.

Rodrigo Nogués: “No correspondía cobrar penal”

“Es imposible determinar con esa cámara que utilizaron, sin embargo hay otra cámara que está detrás que no utilizaron para mostrar al referí ni tampoco utilizaron para hacer su ratificación. Nos mantenemos que para nosotros no correspondía cobrar penal”, insistió Nogués por la acción, que terminó en el tanto de la paridad, obra de Gaspar Servio, del Aborigen.

Rodrigo Nogués y el tiempo jugado en la adición

“Se jugaron cincuenta segundos a partir del minuto ochenta. No tuvo ningún sentido la adición que aplicó el referí. A lo mejor no ibamos a ganar, a lo mejor ibamos a perder también, pero tiene que hacer aplicar lo que tiene aplicar si hace el descuento. Después nos metieron once faltas en los últimos veinte minutos, de las cuales siete a ocho faltas son cualquier cosa”, finalizó.