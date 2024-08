Derlis González: regreso, golazo y “es una obligación campeonar”

Olimpia superó a Sportivo Ameliano con gol de Derlis González, quien regresó después de cuatro partidos y anotó, a los 83 minutos, el único tanto para el 1-0 en el Arsenio Erico. La victoria llevó al Decano a la punta del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo: con 15 puntos, es el único líder luego de la derrota 2-0 de 2 de Mayo ante Libertad en el Luis Alfonso Giagni.

“Hay que felicitar a los compañeros que hicieron el esfuerzo desde el primer minuto. A mí me tocó una sola y por suerte fue adentro, que es lo que importa”, expresó González, quien destacó la asistencia de Hugo Fernández. “Cuando vi que recibió, le marqué el pase, por suerte pasó y por suerte pudo ser gol”, explicó el atacante a Tigo Sports.

🔟Derlis González regresó a las canchas y fue determinante para el Franjeado, anotando el gol de la victoria de la fecha.



🗣️"Por más que Olimpia esté en una situación que no sea la adecuada, siempre hay que ponerle de candidato", expresó la figura del partido. #ClausuraAPF2024 pic.twitter.com/tadhbw6der — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 25, 2024

“El arquero de ellos fue la figura del partido, pero por suerte tuvimos esa situación en la cual Hugo me dio bastante bien y pude controlar para el gol”, añadió el delantero de 30 años, que no convertía desde el empate 1-1 con 2 de Mayo en el torneo Apertura 2024. “Lo más importante es que estamos sumando”, continuó el ex Dinamo Kiev de Ucrania y Santos de Brasil.

Derlis González: “Es una obligación campeonar”

Derlis González puntualizó que al “representar esta camiseta es una obligación campeonar”. “Al representar esta camiseta es una obligación siempre campeonar y creo que estamos haciendo eso paso a paso. Esperemos coronar esto en diciembre”, terminó el futbolista paraguayo. El jueves, a las 20:00, el Franjeado será rival de Tacuary en Villa Elisa.