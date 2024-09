Martín Palermo y ¿River Plate campeón de la Copa Libertadores?: “Puede ser Flamengo o Fluminense también”

Martín Palermo fue consultado sobre el deseo de que River Plate conquiste la Copa Libertadores 2024, consagración que clasificará a Olimpia al Mundial de Clubes 2025. El entrenador del Decano, un histórico de Boca Juniors, respondió a la pregunta y señaló: “Puede ser Flamengo o Fluminense también”, expresó el argentino, el máximo goleador del Xeneize con 322 goles.

Lea más: Copa Libertadores 2024: ¿Cómo siguen hoy los cuartos de final?

El Decano necesita que el Flamengo (vs. Peñarol), Fluminense (vs. Atlético Mineiro) o el Millonario de Adam Bareiro (vs. Colo Colo) logren el título el 30 de noviembre en Buenos Aires, que abrirá un cupo en el Ranking de la FIFA y sellará la clasificación del Franjeado a la nueva Copa del Mundo de clubes, que será en Estados Unidos. Los tres están en los cuartos de final.

Olimpia, líder con 5 puntos de ventaja en el torneo

“Al cierre de la primera rueda, son más las cosas positivas que negativas, por como fue creciendo el equipo en todo sentido”, comentó Palermo sobre la culminación de la primera rueda del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo, que tiene a Olimpia como único líder y con 5 puntos de ventaja sobre Nacional, el segundo. “Logramos entusiasmar al público”, añadió.