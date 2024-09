Gastón Olveira: “Me queda un año de contrato” y la naturalización paraguaya

Gastón Olveira es una pieza clave en Olimpia. El uruguayo fue nuevamente figura del Decano, esta vez, en el empate sin goles con Guaraní, por la duodécima fecha del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. Luego del 0-0 en Dos Bocas, el portero fue consultado sobre la selección de Uruguay y también con respecto al proceso de naturalización.

Lea más: Gastón Olveira: “Veremos al final del torneo si este punto vale o no”

Olveira no escondió la ilusión de vestir la camiseta de la Celeste, pero aclaró que no hay llamado de Marcelo Bielsa. “Mi ilusión es dar lo mejor de mí cada día, cada partido, de tener el mejor rendimiento posible y que eso sirva para el equipo, eso es lo principal. Después las actuaciones y los rendimientos hablarán por sí solo para ser convocado o no”, expresó.

Gastón Olveira, sin llamado de Marcelo Bielsa

“Me enfoco en tratar de seguir creciendo y el sueño de estar en la selección siempre está”, aseguró Olveira, quien a la pregunta de si hubo llamado del entrenador del combinado charrúa, respondió que: “Nada”. La última convocatoria del guardameta de 31 años fue en marzo de 2023, siendo suplente (no disputó ningún partido) en la gira asiática ante Japón y Corea.

Gastón Olveira y la naturalización paraguaya

Gastón Olveira reveló que no tiene claro el papeleo para la naturalización paraguaya y mencionó que los cinco años en el país, requisito para jugar en la selección de Paraguay, será en diciembre de 2025, tiempo en el que finaliza contrato con el Franjeado. “Me queda un año de contrato y ahí hago los cinco años. No sé el tema burocrático de ese papeleo, no tengo muy claro”, finalizó.