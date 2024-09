La formación de Olimpia para recibir hoy a General Caballero

Olimpia enfrenta hoy a General Caballero de Juan León Mallorquín por la fecha 13 del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El técnico Martín Palermo perfila modificaciones en la alineación con respecto al empate sin goles con Guaraní en la ronda anterior. Una de las variantes es obligada: Richard Ortiz sufrió una lesión y fue descartado.

Además del capitán, quien sería reemplazado por Marcos Gómez, el DT planea una variante más en el mediocampo y otra en el ataque: Rodney Redes regresaría al equipo en lugar del Sub 19 Pedro Zarza, mientras que Hugo Adrián Benítez, quien no juega desde el 1 de setiembre (2-1 vs. 2 de Mayo), sería el sustituto de Brian Montenegro en ofensiva.

La formación de Olimpia hoy vs. General Caballero por el fútbol paraguayo

Gastón Olveira; César Olmedo, Junior Barreto, Manuel Capasso, Facundo Zabala; Rodney Redes, Alex Franco, Marcos Gómez, Derlis González; Hugo Adrián Benítez y Lucas Pratto.