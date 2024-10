Olimpia vs. Corinthians: Día, hora y estadio de los cuartos de la Copa Libertadores Femenina

La Copa Libertadores Femenina 2024 disputó ayer los últimos partidos de la fase de grupos. Guaraní cerró la participación con una derrota 3-0 frente a Alianza Lima y al igual que Libertad, que perdió 3-1 con Corinthians, quedó eliminado del torneo continental. De esta manera, Olimpia es el único representante de fútbol paraguayo en los cuartos de final.

La Confederación Sudamericana de Fútbol confirmó hoy el fixture de la serie de los 8 mejores, en la que las Franjeadas, segundas (dos triunfos y una derrota) por detrás del Santos en el Grupo B, medirán a las Brabas por un lugar en las semifinales. El partido, a eliminación directa, será el sábado 12 de octubre, a las 17:00, en el estadio Arsenio Erico de la ciudad de Asunción.

Si Olimpia clasifica, vs. Santos o Boca Juniors

El ganador del cruce entre las paraguayas y brasileñas medirá al vencedor de Santos vs. Boca Juniors, encuentro fijado para el mismo día y escenario, pero a las 20:00. Por su lado, el domingo 13, Independiente Santa Fe vs. Alianza Lima y Deportivo Cali vs. Independiente del Valle serán en el estadio CARFEM de Ypané, a las 17:00 y 20:00 respectivamente.

El fixture y el cuadro de los cuartos de final