“Estando bien, Derlis es el mejor jugador del fútbol paraguayo”

Derlis González es el futbolista más criticado en Olimpia. Figura en otros tiempos, la actualidad del delantero es diferente. No es titular con Martín Palermo y acaba de fallar un penal clave ante Nacional que costó la eliminación del Decano de la Copa Paraguay 2024. Una mayoría de los hinchas ha perdido la paciencia con el ex Santos, que está muy lejos del mejor nivel.

Renato Bittar habló del momento de González y reveló que el jugador de 30 años “sabe que no está en su mejor nivel”. “Hablé con Derlis González hace media hora, sabe que no está en su mejor nivel, pero hay que tener en cuenta que no hizo pretemporada”, señaló el representante al Cardinal Deportivo. En la temporada, suma 34 partidos, 22 de titular, y solo 7 goles.

“Derlis es el mejor jugador del fútbol paraguayo”

González no había realizado la inter temporada con el plantel debido a la convocatoria de la selección paraguaya para disputar la Copa América 2024: solo disputó 7 minutos, ingresando en la derrota 2-1 vs. Costa Rica en la última fecha del Grupo D. “A mí no me quedan dudas de que estando bien físicamente es el mejor jugador del fútbol paraguayo”, finalizó Bittar.