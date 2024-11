Martín Palermo y la continuidad en Olimpia: “Estaremos en charla con el presidente”

Olimpia es campeón del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El Decano conquistó el título 47 con Martín Palermo, quien finaliza contrato en diciembre. El argentino de 51 años, que celebra por primera vez un campeonato en la carrera de entrenador, reveló que a partir de ahora ya puede empezar a conversar con el presidente Rodrigo Nogués sobre una renovación.

“La continuidad seguramente se hablará. Siempre me gusta en que las cosas se terminan en lo que nos estábamos jugando, en no desenfocarme. No quería empezar las charlas de negociaciones porque esto siempre me perturba y quería enfocarme a esto, al título, al logro”, puntualizó Palermo en la conferencia posterior al empate sin goles con 2 de Mayo en Pedro Juan Caballero.

“En la semana charlaremos con el presidente”

“En la semana estaremos en charla con el presidente para buscar continuar en el club y buscar proyectarnos al próximo año”, añadió Palermo, que además de conducir al Franjeado a la consagración en Liga, clasificó a la final de la Supercopa Paraguay 2024 (vs. el campeón de la Copa Paraguay 2024) y a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

La ovación de los hinchas a Martín Palermo