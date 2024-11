Rodrigo Nogués y Héctor Villalba: “Me encanta, pero con Palermo todavía...”

Olimpia es campeón del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. En el día después de la consagración en Pedro Juan Caballero, el presidente del Decano charló con ABC Cardinal y, entre varios temas, habló de Héctor Villalba. Días atrás, el Cardinal Deportivo había revelado que tanto el Franjeado como Cerro Porteño tenían en la mira al actual futbolista de Libertad.

Rodrigo Nogués fue consultado sobre un interés del club. El titular del Rey de Copas respondió que todavía no habló con Martín Palermo de refuerzos, pero reconoció que “me encanta Tito”. “No hablamos todavía con Martín de ningún jugador. Yo sí personalmente te puedo decir que me encanta Tito, es un buen jugador”, manifestó sobre el mediocampista ofensivo.

“Héctor Villalba me encanta personalmente”

Héctor Villalba finaliza contrato con el Gumarelo en diciembre de este año y en los planes de las partes no estaría la renovación. ”Con Martín no hablamos de ningún jugador, ni de Tito ni de otro jugador. Me encanta personalmente. A mí me gusta, pero no hay nada”, cerró Nogués, quien primero debe negociar con el técnico argentino la continuidad, que sería por dos años.

