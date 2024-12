Olimpia comprará un porcentaje del pase de Hugo Javier Benítez

Olimpia empezó a trabajar en el plantel para la temporada 2025 muy cargada de competencias. Entre renovaciones y salidas, el Decano también está dispuesto a comprar un porcentaje del pase Hugo Benítez, quien no fue titular con Martín Palermo, pero era siempre considerado como la primera alternativa de recambio ante las ausencias o de Manuel Capasso o de Junior Barreto.

Lea más: Los dos futbolistas a los que Olimpia comunicó que no siguen

El Franjeado llegó a un acuerdo con Sportivo Ameliano para adquirir una parte de los derechos de Benítez, quien realizó las inferiores en Cerro Porteño. “Hay un principio de acuerdo con Olimpia, no tanto como préstamo, pero ya hay un principio de acuerdo. Ya hablamos con el presidente, hoy (miércoles) de vuelta volvimos a conversar”, reveló Héctor Melgarejo al Cardinal Deportivo.

“Faltan detalles no más para no decir la firma”

“Ya está más o menos cuadrado el tema de cómo se haría la negociación (…) Ya está el acuerdo. Faltan detalles no más ya para no decir la firma”, añadió el presidente de la V Azulada. “Muy contento porque quiere decir que Hugo (Benítez) tuvo un buen desempeño en Olimpia este año y por eso quieren seguir contando con él”, añadió el titular del club del Barrio Virgen del Huerto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Olimpia prestaría a un futbolista a Ameliano

Héctor Melgarejo reveló que como parte de la operación, Olimpia cedería a un futbolista a Sportivo Ameliano, que el próximo año disputará nuevamente la Copa Sudamericana (Fase Preliminar vs. otro equipo paraguayo). “Se puede incluir, el puesto sería delantero. No puedo decir el nombre porque no sé si Olimpia ya conversó con el futbolista”, finalizó el directo a ABC Cardinal.

Lea más: Olimpia definió la sede para los trabajos de pretemporada 2025