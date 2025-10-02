Olimpia: Inicio del operativo 2026

El secretario técnico de Olimpia, Juan Pablo Pumpido, se encuentra actualmente en Uruguay viendo algunas opciones.
El primero en sonar fue el atacante Abel Hernández (35 años), con 22 goles en 33 partidos con el Liverpool de Montevideo. Sin embargo, por el atleta solo ha realizados consultas sin avanzar mucho.
El calendario internacional franjeado para el próximo ciclo solo marca la disputa de la Copa Sudamericana, con el riesgo de quedar al margen en un solo partido como ocurrió contra Ameliano, en 2024.
El operativo 2026 se inició con la contratación de Juan Manuel Salgueiro para la dirección de la Reserva. Queda por confirmarse la continuidad del entrenador del plantel superior, Éver Hugo Almeida, que en principio se va a dar.
El más ganador de nuestro fútbol realizó una millonaria erogación en contrataciones este año. Inicialmente llegaron Lisandro López, Matías Argüello, Robert Rojas, Alejandro Maciel, Javier Domínguez, Abel Paredes, Antonio Bareiro, Darío Benedetto, Iván Leguizamón y Marino Arzamendia.
En junio arribaron Giovanni Bogado, Sebastián Ferreira, Romeo Benítez, Manuel Capasso, Manuel Romero, Adrián Alcaraz, Juan Ángel Espínola, Hugo Quintana, Alexis Cantero, Gustavo Vargas, Lucas Morales, Rodrigo Pérez, Faustino Barone, Tiago Caballero, David Martínez y Fernando Cardozo.