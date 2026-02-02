El acuerdo de Olimpia con Trinidense por Pedro Zarza, protagonista de la “ley del ex”

El titular franjeado explicó que el vínculo con Trinidense va más allá de un préstamo convencional, remontándose a la época en que Olimpia estaba sancionado por FIFA. “Él es jugador de Olimpia. Nosotros tenemos un acuerdo importante con Trinidense, desde inferior hasta primera, tenemos acuerdos de jugadores compartidos en sub-13, en sub-14, en sub-15, una institución que nos abrió las puertas para, en un momento en el que Olimpia no podía fichar durante tres mercados de pase, hace tres años, para que Olimpia no pierda jugadores, nosotros con Trinidense hicimos acuerdos importantes, yo con Norman Rieder tengo una amistad más allá del fútbol, es una persona recta, súper correcto y de palabra y gestiona a Trinidense de una manera ejemplar, es un club con el que realmente da gusto hacer cosas juntas”.

La llegada del zaguero Juan Vera a Olimpia este año fue el detonante para que las condiciones sobre Zarza cambiaran. “Con la compra de Juan Vera, reconociendo el momento económico de Olimpia, hicimos un acuerdo donde la inversión en dinero fue muy baja por Juan, pero le dimos cierto porcentaje de algunos jugadores, que van a tener mucho más espacio de crecimiento en Trinidense que en Olimpia, entonces dentro de esa tesitura está el préstamo de Pedrito, donde Trinidense tenía luego ya un 10% de vidriera en caso de venta, ampliamos ese porcentaje como parte del acuerdo con Juan Vera, fueron un 25%, aparte hay un 5% de variables en base a los minutos que juega, pero la realidad es que el Pedrito que vimos ayer no es el mismo Pedrito de hace 6 meses, tuvo un crecimiento notable, es mucho gracias al trabajo espectacular que ellos le vienen haciendo a él, el cual nos reportan siempre, mes a mes nos reportan el trabajo que ellos vienen haciendo con nuestros jugadores”.

¿Por qué Pedro Zarza jugó contra Olimpia?

A diferencia de otros casos donde se imponen “cláusulas” o resarcimientos económicos para que un canterano no enfrente a su club, Olimpia decidió liberar a Zarza para el torneo local, aunque mantuvo una restricción para el plano internacional. “Sabíamos que Pedrito iba a ser un arma jodida en contra, de hecho está prohibido luego por FIFA que uno le prohíba a los jugadores jugar en contra, lo que se hace es poner un resarcimiento económico. Nosotros sacamos ese resarcimiento económico en base al acuerdo que tenemos con el club, pero lo hicimos solo para el partido local, hay un pacto de que no pueden jugar nuestros jugadores contra nosotros en Copa Sudamericana, para nosotros no fue una sorpresa, sabíamos bien frente a qué nos íbamos a enfrentar, Pedrito es el jugador más desequilibrante de Trinidense. Nuestro análisis era también que tenemos un equipazo, un jugador no nos puede ganar, y finalmente terminó bien, terminamos ganando el partido, sufrimos, pero también ahora todo el mundo habla de Pedrito, nos conviene a nosotros también eso”.

El modelo de negocio: Vidriera y minutos

Finalmente, el presidente franjeado subrayó que este modelo de gestión beneficia a todas las partes, permitiendo que jugadores que no tendrían lugar en el primer equipo de Olimpia sumen el rodaje necesario para valorizarse. “Nosotros tenemos con ellos un acuerdo de nuestros jugadores, van ahí, ellos hacen cargo del salario, ellos desarrollan los jugadores y en caso de venta del jugador, durante ese periodo de préstamo o incluso una ventana de pases más, Trinidense tiene un porcentaje. Nosotros de esa manera reconoceremos el trabajo que ellos hacen con nuestros jugadores, que son jugadores que quizás en Olimpia no iban a tener el desarrollo que sí iban a tener con Trinidense, Pedrito se fue de Olimpia con menos de 90 minutos en primera, hoy tiene casi 1800 minutos en primera, ya es otro jugador”.

