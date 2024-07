Paraguay, para completar el calendario de la Copa América

Paraguay juega este martes la última fecha del Grupo D de la Copa América 2024. La selección nacional cierra el cuadro principal sin chances de avanzar a los cuartos de final. Eliminada a causa de las dos derrotas consecutivas en las dos primeras presentaciones, la Albirroja enfrenta a Costa Rica en el Q2 Stadium, en Austin, Texas. El partido empieza a las 21:00.

Los dirigidos por Daniel Garnero, quien perfila modificaciones en la formación, buscan finalizar el torneo con una victoria. Los Ticos, por su lado, aún está con vida, pero necesitan un milagro para acceder a la serie de los ocho mejores. Por su parte, Colombia, líder con 6 puntos, y Brasil, escolta con 4 unidades, chocan a la misma hora en el Levi’s Stadium, en Santa Clara.

Mientras la selección paraguaya disputa la tercera fecha para completar el calendario, los demás combinados pelean por las posiciones de clasificación. Los cafeteros anticiparon el boleto a la próxima ronda, pero todavía no certificaron el primer o segundo lugar. Por su lado, la Canarinha depende de sí misma para avanzar a cuartos y culminar en la cima de la serie.

Copa América 2024: La tabla de posiciones del Grupo D

Colombia 6 puntos (+4 en el saldo de goles)

Brasil 4 (+3)

Costa Rica 1 (-3)

Paraguay 0 (-4)

Copa América 2024: Los rivales de los ganadores del Grupo D

El primer y segundo clasificado del Grupo D medirá a Panamá y Uruguay, segundo y primero del Grupo C respectivamente. Los panameños vencieron 3-1 a Bolivia, mientras que los uruguayos superaron por 1-0 a Estados Unidos para finalizar con 6 y 9 unidades. Ambos duelos serán el sábado 6 de julio (Panamá vs. 1° Grupo D en Glendale y Uruguay vs. 2° Grupo D en Las Vegas).