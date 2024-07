Daniel Garnero y los números como entrenador de Paraguay

Daniel Garnero vive el peor momento en la selección paraguaya. El entrenador argentino, que había asumido en reemplazo de Guillermo Barros Schelotto en 2023, llegó a los 10 partidos con la Albirroja al disputar la Copa América 2024 y aunque el ciclo todavía no cumplió un año, está en el centro de la crítica y la continuidad, en duda.

Lea más: “Si quieren que no siga…”: Garnero y la continuidad en Paraguay

Garnero debutó frente Argentina, el 12 de octubre pasado, por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Desde aquel encuentro, con derrota 1-0 en Buenos Aires, la etapa del técnico multicampeón del fútbol paraguayo registra solo 2 triunfos, 2 empates y otras 5 caídas, entre el clasificatorio, amistosos y torneo continental en Estados Unidos.

Las únicas dos victorias de Paraguay con Garnero fueron por 1-0: a Bolivia con gol de Antonio Sanabria y a Panamá con el tanto de Gustavo Velázquez. Luego, igualó 0-0 con Chile y Perú y entre los cotejos que perdió, además del 1-0 ante la Albiceleste, 1-0 y 2-1 vs. Colombia, 3-0 vs. Chile, 4-1 vs. Brasil y 2-1 vs. Costa Rica. En total, recibió 13 goles y solo convirtió 5.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Daniel Garnero en Paraguay: 2023-2024

10 partidos dirigidos

2 victorias

2 empates

6 derrotas

13 goles en contra

5 tantos a favor