“No obtuvimos los resultados y eso agudiza más el momento”

La selección paraguaya retornó este jueves al país después de la vergonzosa Copa América 2024. Después de 99 años, la Albirroja no sumó un punto en el certamen: en esta edición, perdió 2-1 frente a Colombia, 4-1 con Brasil y 2-1 ante Costa Rica. En dos meses, el combinado nacional disputará las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026.

Minutos después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el entrenador Daniel Garnero habló con los medios y analizó la humillante campaña. “No vinimos conformes con los resultados, fueron totalmente adversos. No pudimos poner en el resultado algunos momentos buenos que tuvimos en el juego. Pesó todo lo malo y negativo”, comenzó.

Daniel Garnero: “Nos cuesta mucho hacer goles”

“No se pudo obtener los resultados, lamentablemente eso hace agudizar el momento en el que estamos. No conseguimos con el juego tener esa tranquilidad para resolver, me parece que ahí esta…, nos cuesta mucho hacer goles y con muy poco el rival nos convierte”, puntualizó Garnero, quien en Estados Unidos llegó a los 10 partidos como seleccionador de Paraguay.

“Nos cuesta todavía tener una intensidad y volumen de juego. Lamentablemente nos ponemos en contra en el resultado, no podemos manejar resultados y eso no hace jugar más apurados. Una cosa lleva a la otra. No podemos abrir el marcador y cuando podamos abrir el marcador, se manejará mejor el juego”, explicó el técnico argentino.

Daniel Garnero: “Yo creo que competimos bien”

Daniel Garnero aseguró que el equipo compitió, pero que los errores marcaron. “Yo creo que competimos bien, lamentablemente se marca mucho algún que otro error propio. Nosotros necesitamos tener una exactitud muy grande para hacer un gol y para un equipo eso es malísimo”, finalizó el estratega multicampeón en el fútbol paraguayo.

