“Estoy triste porque mi selección quedó fuera y triste por no jugar”

Gustavo Gómez rompió el silencio por la vergonzosa eliminación de Paraguay de la Copa América 2024. La Albirroja perdió los tres partidos del Grupo D e igualó la histórica campaña de 1925, edición en la que no había sumado un punto (disputó cuatro juegos). El domingo, el defensor reapareció en el Palmeiras y luego de la victoria sobre Bahía, habló del momento de la selección.

Lea más: Daniel Garnero no continuará como entrenador de Paraguay

“Obviamente que me molesta. Todo lo que yo gané en mi carrera, los dieciséis títulos que gané en Paraguay, en Argentina, en Italia y en Brasil, fueron porque fui siempre profesional, respetando a mis compañeros, al entrenador. Yo no voy a entrenar más porque no estoy jugando. Independientemente a jugar o no jugar voy a estar siempre trabajando”, expresó Gómez.

Gustavo Gómez perdió la titularidad en Copa América

“Estoy triste porque mi selección quedó fuera y estoy triste por no jugar”, puntualizó el capitán del Verdão, quien perdió la titularidad en la Copa América 2024 por decisión técnica de Daniel Garnero. “Si estuviera feliz o tranquilo por perder y por no jugar tendría que parar de jugar al fútbol”, sentenció el defensor de 31 años, quien no disputó ningún minuto en Estados Unidos.

Gustavo Gómez y la penosa eliminación de Paraguay