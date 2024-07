“Los jugadores nos decían ‘tenemos mucha vergüenza, nos van a matar en las redes sociales’”

Paraguay está en la búsqueda del sucesor de Daniel Garnero. La prioridad es un seleccionador y entre los candidatos principales, están el argentino José Pékerman y el brasileño Luiz Felipe Scolari, ambos sin trabajo actualmente. “Entre hoy y mañana nos vamos a reunir y ahí vamos a analizar todas las posibilidades”, reveló Miguel Figueredo al Cardinal Deportivo.

Lea más: Fin del ciclo de Daniel Garnero: La APF destituyó al entrenador

Además de hacer referencia al próximo técnico de la Albirroja, el vicepresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) contó el enojo que expresaron los jugadores debido a la humillante Copa América 2024. La selección nacional perdió los tres partidos del Grupo D (2-1 vs. Colombia, 4-1 vs. Brasil y 2-1 vs. Costa Rica) y no sumó puntos.

“Tenemos mucha vergüenza, nos dieron todo”

“Después del partido los jugadores nos decían: ‘Tenemos mucha vergüenza, nos dieron todo y no podemos retribuir, nos van a matar en las redes sociales’”, mencionó Figueredo. “Los jugadores están conscientes, valoran lo que se les da y hay un compromiso de salir adelante”, aseguró el directivo de la APF, que también desmintió una pelea entre Gustavo Gómez y Miguel Coronel.