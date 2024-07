¿Por qué Paraguay está en alerta a las posibles sanciones de los jugadores de Uruguay?

La segunda semifinal de la Copa América 2024 terminó en un escándalo. Minutos después del pitazo final en el triunfo 1-0 de Colombia sobre Uruguay, los jugadores de la Celeste subieron a las gradas del Bank of América Stadium para, según los propios futbolistas, defender a sus familiares y terminaron a los puños con los simpatizantes tricolores.

Según reveló el Diario Ovación, la Confederación Sudamericana de Fútbol abrió un expediente disciplinario contra once integrantes del plantel que protagonizaron la pelea: José María Giménez, Sebastián Cáceres, Ronald Araújo, Rodrigo Bentancur, Facundo Pellistri, Mathias Olivera, Matias Viña, Braian Rodríguez, Darwin Núñez, Emiliano Martínez y Santiago Mele.

El Tribunal Disciplinario del ente rector del fútbol sudamericano investigará el caso y podría suspender a los jugadores. Como la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tiene tiempo hasta el 17 de julio para presentar el descargo, los once futbolistas están a disposición de Marcelo Bielsa para disputar el sábado, a las 20:00, el partido por el tercer puesto vs. Canadá.

¿Por qué la selección paraguaya está atenta al caso?

La selección paraguaya está en alerta a la posible suspensión de los jugadores de Uruguay. En caso de una sanción, los futbolistas deben cumplir con la misma en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El siguiente combo será en setiembre y en el primer partido, la Albirroja, que busca al sucesor de Daniel Garnero, visitará a la Celeste en el Centenario de Montevideo.

Si cae alguna determinación sobre los once o algunos de los once, el técnico Marcelo Bielsa no podrá contar con los futbolistas en la ventana internacional, en la que los charrúas también enfrentarán (visitante a Venezuela). Mientras los uruguayos están en el segundo lugar con 13 unidades, Paraguay es séptimo con 5 puntos, en zona de repechaje a la Copa del Mundo.