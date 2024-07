“Le dije al presidente de Brighton que yo quería estar con la selección”

La selección paraguaya Sub 23 convocó a Julio Enciso después de la autorización del Brighton de Inglaterra. El futbolista de 21 años viajó este martes con destino a Francia, sede de los Juegos Olímpicos París 2024. Antes de abordar el avión, el atacante conversó con ABCTV y expresó que “estar en la selección es un privilegio y un orgullo”.

Enciso reveló que el presidente del club inglés negó en principio la posibilidad de disputar los JJ.OO.. “Cuando el presidente me dijo que no, que tenía que estar en Japón haciendo la pretemporada, le dije que no, que por favor yo quería estar con la selección, que me deje poder representar al país en unos Juegos Olímpicos”, señaló.

Julio Enciso y París 2024: “Nunca perdí la esperanza”

“Nunca perdí la esperanza. La selección, la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol), el presidente (Robert Harrison) también hicieron su gestión y pudimos lograrlo”, puntualizó Enciso, quien disputó la Copa América 2024 con la absoluta, marcando uno de los tres goles que convirtió el seleccionado en el torneo (1-2 vs. Colombia).

Julio Enciso y Brighton: “Querían contar conmigo”

Julio Enciso explicó el motivo por el que tardó la autorización del Brighton. “Estar en la selección es un privilegio. Esto se venía manejando desde hace rato, venia hablando con el club y con el entrenador. Obviamente era difícil porque ellos querían contar conmigo y porque tenemos técnico nuevo (el estadounidense Fabian Hürzeler)”, contó.

