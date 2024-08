La selección de Paraguay enfrenta a Egipto por el boleto a las semifinales de los Juegos Olímpicos

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Egipto en los cuartos de final del Torneo de Fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024: el partido, en el Stade Vélodrome, inicia a las 13:00. La Albirroja Sub 23 quiere seguir el camino hacia la medalla de oro: hace 20 años, el combinado nacional, también dirigido por Carlos Jara Saguier, conquistó la prese de plata en Atenas 2004.

El seleccionado guaraní avanzó a la serie de los ocho mejores después de finalizar segundo en el Grupo D. Tras dos victorias y una derrota, los sudamericanos sumaron 6 puntos, 3 menos que Japón. Por su lado, los africanos ganaron el Grupo C con 7 unidades luego de empatar sin goles con República Dominicana, vencer 1-0 a Uzbekistán y superar por 2-1 a la favorita España.

Paraguay: dos ausencias por sanción contra Egipto

Carlos Jara Saguier no pueden contar con dos de los 18 integrantes de la lista de convocados para los Juegos Olímpicos París 2024. Entre las bajas, hay una muy sensible: el goleador Marcelo Fernández. El autor de tres tantos, máximo artillero de la Albirroja y el segundo con más goles en el certamen, está fuera, al igual que Gustavo Caballero, por acumulación de amarillas (2).

Paraguay: Argentina o Francia en caso de clasificar

Si la selección paraguaya clasifica a las semifinales de los Juegos Olímpicos Parpís 2024 mediría al vencedor de Francia vs. Argentina. El partido entre los galos y la Albiceleste es el último de la jornada de viernes: arranca a las 15:00, en el Stade de Bordeaux. Del otro lado del cuadro están Marruecos vs. Estados Unidos (hoy a las 9:00) y Japón vs. España (hoy a las 11:00).

Paraguay vs. Egipto: Si hay empate, prórroga de 30′

A partido único e eliminación directa, en caso de empates, el reglamento establece una prórroga de 30 minutos. “En las fases de eliminación directa, si un partido terminara en empate, se jugará una prórroga, que constará de dos periodos de 15 minutos cada uno, sin descanso entre ellos”, señala la normativa. Si la paridad continúa, la definición es por tiros desde el punto penal.

