Gustavo Alfaro rescindió con Costa Rica y será técnico de la selección de Paraguay

Gustavo Alfaro y la Federación Costarricense de Fútbol (FCF) rescindieron contrato y el argentino será el nuevo entrenador de la selección de Paraguay. La cláusula de salida fue abonada y el profesional de 61 años, que el 14 de agosto cumple 62, asumirá como reemplazante de Daniel Garnero. El estreno del técnico será en setiembre, frente a Uruguay y Brasil.

Lea más: La tabla del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) había iniciado las gestiones con el mismo Alfaro y el representante del mismo, Juan Cruz. Una vez destituido Garnero, quien dejó el cargo por la humillante participación de Paraguay en la Copa América 2024, el organismo rector del fútbol paraguayo apuntó al ex DT de San Lorenzo de Almagro, Huracán, Boca Juniors, entre otros.

Gustavo Alfaro derrotó a Paraguay en Copa América

Alfaro, quien venció con Costa Rica por 2-1 a la Albirroja en la última fecha del Grupo D del torneo de selecciones en Estados Unidos, había firmado un vínculo con la FCF hasta 2026, año de la Copa del Mundo. En el contrato figuraba una cláusula de rescisión por un monto determinado, que no superaba los US$ 600.000, que hicieron uso tanto el estratega como la APF.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Oficial: Costa Rica anunció la rescisión de Gustavo Alfaro

“Hablamos con su agente (Juan Cruz) y nos habló de una oferta que tiene puntual. Fuera de eso no tenemos una posición formal, no nos ha llegado un documento que quieren usar la cláusula. Todo lo que se habla alrededor sigue siendo especulación. ¿Puede pasar? Sí, pero en este momento no tenemos nada concreto”, había expresado Osael Maroto, presidente de la FCF.

Gustavo Alfaro debutará contra Uruguay y Brasil

Gustavo Alfaro asumirá una selección paraguaya que pelea por regresar a una Copa del Mundo. Actualmente, la Albirroja ocupa el séptimo lugar de la tabla de posiciones, en zona de repechaje mundialista, en las Eliminatorias Sudamericanas 2026. En seis fechas disputadas, el combinado nacional suma 5 puntos, producto de 1 victoria, 2 empates y 3 derrotas.

Gustavo Alfaro es el tercer entrenador de Paraguay

Gustavo Alfaro será el tercer técnico de Paraguay en el clasificatorio al Mundial 2026. El seleccionado guaraní empezó el torneo con Guillermo Barrios Schelotto, quien igualó 0-0 con Perú y perdió 1-0 con Venezuela. En reemplazo, asumió Daniel Garnero, quien perdió 1-0 vs. Argentina, venció 1-0 a Bolivia, empató 0-0 con Chile y cayó 1-0 vs. Colombia.

Lea más: Vídeo: Iturbe desafió un hincha tras la derrota de Cerro Porteño

Gustavo Alfaro dirigió a Ecuador en el Mundial 2022

En los últimos cuatro años, Alfaro estuvo ligado a selecciones. Después de salir de Boca Juniors en 2020, el nacido en Rafaela, Santa Fe, asumió Ecuador, combinado que dirigió en la Copa América Brasil 2021, alcanzado los cuartos de final, y en el Mundial Qatar 2022, quedando eliminado en el Grupo A (fue tercero con 4 puntos, a 2 unidades de Senegal, el segundo).

En la temporada 2022-2023, Alfaro asumió en Costa Rica, disputando la Copa América 2024 y derrotando 2-1 a la Albirroja de Garnero en la tercera y última fecha del Grupo D. Antes, había igualado sin goles con Brasil en el debut y, perdido 3-0 con Colombia en la segunda presentación. Los Ticos finalizaron la llave en el tercer lugar con 4 puntos, a 1 de la Canarinha.