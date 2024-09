Eliminatorias Sudamericanas 2026: Partidos, días y horarios de la séptima fecha

Las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 disputan esta semana la séptima fecha. En el primer combo del año, Bolivia enfrentará a Venezuela y Argentina medirá a Chile el jueves 5 de setiembre, mientras que al día siguiente, el viernes 6, la selección de Paraguay visitará a Uruguay; Brasil recibirá a Ecuador y por último, Perú vs. Colombia.

La Albirroja tendrá el debut de un tercer entrenador en este clasificatorio a la Copa del Mundo. Después de arrancar con Guillermo Barros Schelotto (0-0 vs. Perú y 0-1 vs. Venezuela) y continuar con Daniel Garnero (0-1 vs. Argentina, 1-0 vs. Bolivia, 0-0 vs. Chile y 0-1 vs. Colombia), el seleccionado guaraní iniciará el ciclo de Gustavo Alfaro.

Gustavo Alfaro, tercer entrenador de Paraguay

Alfaro asume con Paraguay en zona de repechaje mundialista: suma 5 puntos y ocupa el séptimo puesto de la tabla de posiciones. Por su lado, Argentina con 15 unidades; Uruguay con 13, Colombia con 12; Venezuela con 9, Ecuador con 8 y Brasil con 7 están en puestos de clasificación. Por el momento, fuera de todo están Chile con 5, Bolivia con 3 y Perú con 2.

Eliminatorias Sudamericanas 2026: La fecha 7

Jueves 5 de setiembre

Bolivia vs. Venezuela, a las 16:00, hora de Paraguay

Argentina vs. Chile, a las 20:00, hora de Paraguay

Viernes 6 de setiembre

Uruguay vs. Paraguay, a las 19:30, hora de Paraguay

Brasil vs. Ecuador, a las 21:00, hora de Paraguay

Perú vs. Colombia, a las 21:30, hora de Paraguay