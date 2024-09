Hugo Cuenca llegó para jugar en la selección de Paraguay: “Siempre esperé esto, es un sueño cumplido”

La selección de Paraguay completa hoy el plantel para afrontar los dos partidos del combo de setiembre de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Uno de los últimos en aterrizar en Asunción es la sorpresa de la lista de 27 jugadores de Gustavo Alfaro: Hugo Cuenca. El joven de 19 años, actualmente en el Milan de Italia, fue citado por el entrenador argentino.

“Estoy muy contento, la verdad siempre esperé esto, para mí es un sueño cumplido. Desde chico siempre uno sueña con vestir la casaca de la Albirroja y hoy puedo lograrlo”, expresó el ovetense, que realizó las inferiores en el Deportivo Capiatá. “Uno siempre sueña con vestir la casaca de la Albirroja. Estoy muy contento de estar acá”, añadió el mediapunta zurdo.

Hugo Cuenca y la convocatoria: “No me esperaba”

Cuenca reveló que el llamado para los partidos frente a Uruguay en Montevideo y Brasil en Asunción “no me esperaba”. “Me sorprendió un poco, no me esperaba. Estoy muy contento. Todavía no hablé con el profe (Gustavo Alfaro), seguro voy a hacerlo”, añadió el jugador del Rossonero, que solo había formado parte de un combinado nacional Sub 15.

Hugo Cuenca: “Juego de extremo por derecha”

Hugo Cuenca, quien realizó la pretemporada con la plantilla principal del Milan, mencionó en qué posición juega. “Últimamente juego de extremo por derecha. No tengo problema de jugar hacia la banda o interno”, aseguró el atacante, que fue convocado e integró el banco de suplentes del Rossonero en el empate 2-2 con Lazio por la tercera fecha Serie A de Italia.

