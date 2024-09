El papá de Andrés Cubas: “El doctor aconsejó que no juegue”

Andrés Cubas está casi descartado en la selección de Paraguay. El mediocampista de 28 años sufrió una luxación de hombro en el partido frente a Uruguay y debido a la lesión y al escaso tiempo de recuperación, el volante del Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer quedará fuera del encuentro con Brasil por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

Gustavo Alfaro adelantó en la conferencia de hoy que “es muy difícil que pueda estar”, mientras que el padre del jugador reveló al Cardinal Deportivo que “el doctor le aconsejó que no juegue”. “El doctor le dijo que no juegue porque puede empeorar. Porque si le sale mal, hasta se puede operar. Tuvo una charla con el médico y le aconsejó que no juegue”, contó Francisco Cubas.

“Yo también le habría dicho que se cuide”

Don Francisco también habló como papá y mencionó que “yo también le habría dicho que se cuide porque si juega mañana y tiene caída de vuelta, va a empeorar. Mejor para mí que no juegue para recuperarse rápido. Creo que no va a jugar”, aseguró el guaireño a ABC Cardinal. De esta manera, Cubas sería la segunda ausencia confirmada de la Albirroja después de Gustavo Gómez.