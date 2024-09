Agustín Sández, en exclusiva con ABC Cardinal: “Mi sueño es jugar en la selección paraguaya”

Agustín Sández terminó los papeleos de naturalización paraguaya y sueña con formar parte de la convocatoria de Gustavo Alfaro para el próximo combo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. “Acabo de terminar todos los trámites y estoy a disposición de la selección paraguaya. Mi papá es paraguayo, nació en Caacupé. Es un orgullo muy grande”, expresó al Cardinal Deportivo.

Lea más: Gustavo Alfaro sobre Agustín Sández: “Fue puesto en la lista”

“Mi sueño es jugar en la selección paraguaya. Es lo que vengo buscando desde hace tiempo y ahora ya tengo la ciudadanía”, añadió el lateral izquierdo de 23 años, compañero de Alan Rodríguez en Rosario Central. “Sé hablar en guaraní, pero debo ir aprendiendo más porque no lo hablo regularmente. Sé muchas palabras”, expresó el defensor, que debutó en Boca Juniors en 2021.

Agustín Sández no habló aún con Gustavo Alfaro

Sández aclaró que todavía no conversó con ninguna directivo de la selección paraguaya ni con Gustavo Alfaro, quien el sábado reveló que el jugador está en la lista de reservados. “Por el momento no, pero yo estoy tranquilo, a disposición (…) No me dijeron nada, pero espero se pueda dar con tranquilidad. Si no estoy en esta oportunidad, será en otra”, explicó el nacido en Lanús, Argentina.