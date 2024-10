La selección de Paraguay está en el estadio Defensores del Chaco

La selección de Paraguay llegó al Defensores del Chaco para enfrentar hoy a Venezuela por la décima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Luego de casi una hora de viaje desde Ypané, los jugadores ya está en el vestuario del estadio de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF). Desde las 20:00, la Albirroja juega un partido clave ante los caribeños.

Luego del empate 0-0 con Ecuador en Quito, el combinado nacional abandonó el lugar de repechaje y es octavo con 10 puntos. Uno más arriba está la Vinotinto, motivo por el cual, el seleccionado guaraní no puede fallar este martes: si gana, recupera el puesto de repesca y si combina resultados con Argentina vs. Bolivia y Uruguay vs. Ecuador, escala a puestos de clasificación.

Paraguay cierra el combo de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. La Albirroja mide a un rival directo en la pelea por un boleto a la Copa del Mundo. La selección nacional llega al segundo partido de la ventana con cinco jugadores al límite de las amarillas: Juan José Cáceres, Agustín Sández, Andrés Cubas, Damián Bobadilla y Miguel Almirón están con una amonestación.

