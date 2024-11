Mathías Villasanti: “Es nuestro mejor momento en la selección, pero todavía no ganamos nada”

La selección de Paraguay recibe el jueves 14 de noviembre a Argentina por la undécima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Y en la previa del segundo entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento de la ciudad de Ypané, Mathías Villasanti palpitó el duelo contra la Albiceleste, líder del clasificatorio mundialista y vigente campeona de América y del mundo.

“Es un partido que todo jugador quiere jugar, contra un rival como Argentina, la última campeona de América. Sabemos que tendremos el apoyo de la gente, que es importante para nosotros. Vamos a prepararnos de la mejor manera y esperemos cerrar con una victoria”, expresó el capitán de Gremio de Porto Alegre en la zona mixta.

“El mejor momento nuestro en la selección”

Villasanti calificó el momento del actual plantel como el mejor en la Albirroja. “Es el mejor momento nuestro en la selección, pero todavía no conseguimos nada (…) Estar en la selección es algo que todo jugador quiere, pero los resultados anteriores no acompañaban. Hoy los resultados hacen que todo sea más leve para nosotros”, reconoció.

“Este es un grupo muy bueno, muy sano y se merecía este momento. Todavía no logramos nada, no conseguimos nada, pero estamos por buen camino”, añadió Villasanti, quien también admitió que “hace mucho que no tenemos esta ansiedad de estar todos acá”. En la era Gustavo Alfaro, el ex Cerro Porteño disputó los cuatro cotejos, pero solo fue titular en el 1-0 a Brasil.

Mathías Villasanti y el partido frente a Argentina

“Todos los futbolistas sueñan jugar estos partidos y más contra jugadores como (Lionel) Messi. Tenemos un rival muy difícil, pero tenemos que buscar la victoria. El partido se va a definir por detalles”, mencionó Mathías Villasanti. El choque entre paraguayos y argentinos será en el estadio Defensores del Chaco, a las 20:30, hora de nuestro país.

