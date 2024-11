Fernando Diniz antes de la final de la Copa Sudamericana 2024: “No hay nada más que pase...”

Cruzeiro ya está modo final de Copa Sudamericana 2024. El Celeste, con Fabrizio Peralta de titular hasta los 64 minutos, disputó hoy el último partido antes del viaje a Asunción. Los de Belo Horizonte perdieron 2-1 con Corinthians en el Neo Química Arena por la fecha 33 de la Serie A. Fernando Diniz preservó a varios del equipo principal y afrontó el duelo con mayoría de suplentes.

Lea más: Cruzeiro perdió con Fabrizio Peralta de titular antes de la final

“Sirvió para darle minutos a los jugadores, pero obviamente el partido de hoy tiene mucho que ver con la alineación para la final de la Copa Sudamericana”, comentó el campeón de la Copa Libertadores 2023 con Fluminense. A pesar de que el duelo contra el Timão no tiene relevancia, el DT utilizó a Matheus Henrique, Lucas Romero y Walace, quienes entraron en la complementaria.

“A algunos jugadores les gusta jugar, como es el caso hoy, que pensaban que se sentirían mejor para el sábado, como Matheus Henrique y Romero. Quería que Wallace jugara un poco, su último partido fue contra Flamengo y solo jugó la mitad del tiempo. Por eso estamos haciendo todo lo posible para llegar en buenas condiciones”, explicó Diniz en la conferencia de prensa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“No hay nada más que pase por nuestra mente”

“Entonces creo que la planificación fue correcta, como fue correcta para Lanús. Ahora el enfoque es inmenso, total, no hay nada más que pase por nuestra mente que el juego de la final”, aseguró Diniz, quien reveló que no tiene “muchas dudas” para la formación vs. Racing. “No, no tengo muchas dudas, no. Somos muy conscientes de lo que tenemos que hacer el sábado”, aseguró.

El sábado 23 de noviembre, a las 17:00, hora de Paraguay, el Cruzeiro de Belo Horizonte medirá a Racing de Avellaneda en el estadio La Nueva Olla de la ciudad de Asunción. El partido por el título de campeón de la Copa Sudamericana 2024, y por el primer boleto a la Recopa Sudamericana 2025 (vs. el ganador de la Copa Libertadores 2024), será arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich.

Lea más: Racing vs. Cruzeiro: Entradas agotadas para la final en Asunción