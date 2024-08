Nicolás Rossi explotó contra los jugadores de Olimpia: “No le falté el respeto a nadie y los guachos me gritan y me putean”

Nicolás Rossi tuvo un cruce con los más jóvenes del plantel de Olimpia al finalizar el partido en el Arsenio Erico. Destacado del encuentro y el mejor jugador de Sportivo Ameliano, el arquero criticó a los futbolistas del Decano en medio de la entrevista con la televisión. “Los grandes de Olimpia tienen que decirle a los guachos que respeten”, empezó el uruguayo.

“Nosotros le ganamos varias veces y ninguno le dijo nada a ellos. Cerramos el o.. y nos fuimos al vestuario”, continuó Rossi, quien estaba muy alterado y molesto. “Los guachos están gritando y yo no dije nada. Yo se perder, me calló la boca y me voy a vestuario. no es para boxear a nadie. Yo no le dije nada a nadie”, agregó el charrúa a Tigo Sports.

Nicolás Rossi: “Me putean en guaraní”

“Pase por a lado y voy a saludando ‘felicitaciones’, ‘felicitaciones’ y pasan los guachos de ellos gritando ‘hace tiempo ahora’ y ‘volvé a no sé que’. Me putean en guaraní, yo no sé guaraní. Yo no le falte el respeto a nadie”, finalizó Nicolás Rossi en charla con la TV. Con la derrota, los del Barrio Virgen del Huerto llegaron a los 14 encuentros sin triunfos por Liga.