Alfredo Aguilar: “Siento mucha vergüenza, no me gusta perder”

Sportivo Luqueño perdió con Nacional con un gol polémico: ni el VAR ni la TV mostraron que el balón haya ingresado por completo para el 1-0. Al termino del partido, Alfredo Aguilar fue muy auto crítico con el momento del Auriazul, que suma tres partidos sin triunfos en cinco fechas del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo.

Lea más: Fútbol paraguayo: Así está la tabla del torneo Clausura 2024

“Nos está costando todo, la verdad. A mí no me gusta perder, nosotros los jugadores somos los responsables acá, el club Sportivo Luqueño es demasiado grande, hay que cambiar muchísimas cosas, nosotros dentro de la cancha”, expresó el ex portero de Olimpia a Tigo Sports. “Yo tengo mucha vergüenza, no me gusta perder”, aseguró.

El polémico gol de Nacional vs. Sportivo Luqueño

Alfredo Aguilar: “Estoy muy furioso, no me gusta perder”

“Si querés ganar tenés que poner muchas cosas, mucho huevo. Nosotros nos preparamos para pelear el campeonato y la verdad que nos falta todavía , muchísimo. Estoy muy furioso y molesto, no me gusta perder nada. El club es grande y tiene mucha exigencia”, finalizó Aguilar. En la próxima fecha, el Chanchón será local de Guaraní, el viernes en Luque.