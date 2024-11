Los jugadores de Tacuary entrenaron con la camiseta al revés por las deudas salariales

Tacuary entrenó con una medida particular que tomó el plantel en la movilización del viernes en el Toribio Vargas: los jugadores vistieron con la casaca de entrenamiento al revés. Los futbolistas reclaman ¡tres meses de salarios atrasados!, una deuda que comparten el gerenciamiento, encabezado en su momento por Regis Marques, y la comisión directiva del Gigante de Barrio Jara.

El Buque vive un momento muy delicado en el fútbol paraguayo: último en la clasificación del promedio, pelea por la permanencia en la máxima categoría cuando restan 9 puntos por disputar. Los dirigidos por Rambert Vera, quien había reemplazado a Robert Pereira, están a 7 unidades de General Caballero de Juan León Mallorquín y por debajo de Sol de América, rivales directos.

Tacuary vs. Nacional, el domingo a las 17:00

Más cerca de la División Intermedia que de salvar la categoría, el “Tacua” recibe el domingo a Nacional por la fecha 20 del torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El cuadro de Barrio Jara, que juega en simultáneo con General Caballero vs. Libertad y 2 de Mayo vs. Libertad, está obligado a ganar y espera que el Rojo de Ka’arendy no triunfe en la ciudad de Juan León Mallorquín.