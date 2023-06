Fau Zaldívar: “Logramos el primer objetivo”

Ya con la cabeza más fría luego de lo que fueron las dos vueltas en el autódromo y compartiendo con la familia y amigos, Fabrizio conversó con ABC Motor 360 y señaló: “Ahora vamos a empezar a enfocarnos en lo que va a ser la carrera, lo de hoy (por ayer) significa muy poco para lo que va a ser este año el Chaco. Creo que vamos a tener que cambiar bastante grande el chip, ir de menos a más y ver donde estamos parados”.

Sobre el sentimiento de ganar su segunda pole, el piloto del Hyundai i20 N Rally2 dijo: “el ánimo te levanta mucho, obviamente importante para la cabeza, pero creo que esta edición del Chaco va a ser bastante dura y pienso que la diferencia que se hizo hoy no va a ayudar en nada para lo que va a ser la carrera”.

Lea más: Rally del Chaco: César Cruz, el mejor de la F2 en la primera vuelta

“No fueron dos vueltas buenas, tuvimos un pequeño problema en el auto, eso ya no me dejó manejar como quería, sabía que iba a ser complicado, no se dio como queríamos, pero por suerte nos pudimos quedar con la pole”, analizó Fau sobre sus dos vueltas de clasificación ayer en un autódromo colmado de aficionados en todos sus sectores.

Ante la consulta de cómo ve la carrera en el Chaco, Zaldívar manifestó: “soy consciente que todavía me falta mucha experiencia en el Chaco, va a ser mi primera vez (con un auto de tracción integral), muchos dicen que conviene largar primero, otros dicen que no, pero yo la verdad no tengo ni idea porque nunca me tocó, entonces pienso que el viernes a la tarde te voy a poder responder eso. Hay que ir viendo como se plantea la carrera porque, de lo que ya recorrí va a ser muy interesante, los tres días tienen alguna trampa, entonces vamos a tener que trabajar bien, estar muy enfocados y listos”.

El análisis de quien abrirá caminos el viernes 30 de junio en el Chaco prosiguió: “Hay una frase que dice que el Chaco elige a su ganador, entonces esperemos que este año me elija. pero la verdad que vamos a tratar de dar lo mejor posible, todo lo que se pueda para poder quedarnos con la victoria. El primer objetivo es terminar el rally para que yo pueda sumar experiencia y si se puede, tratar de ser campeón”.

Sobre el Hyundai i20, Fabrizio dijo: “El auto está en óptimas condiciones, le hicimos unos cuantos kilómetros para ver como se siente y ver posibles cosas que se puedan doblar, romper o empezar a fallar, no pasó nada de eso, lo que demuestra que es bastante duro”.