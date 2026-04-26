Gobierno paraguayo condena ataque guerrillero en Colombia con 14 muertos y 38 heridos

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) se pronunció a través de su cuenta en X sobre el ataque guerrillero registrado el sábado en el departamento de Cauca, Colombia.

“El Gobierno de la República del Paraguay, condena el atentado perpetrado hoy en la Vía Panamericana, Departamento del Cauca, Colombia, que ha arrojado víctimas fatales y heridos”, señala el comunicado.

Además, el MRE manifiesta sus condolencias y enfatiza su “total rechazo” a este tipo de “actos terroristas”, al tiempo de reiterar “su compromiso de aunar esfuerzos” a nivel internacional para erradicar este tipo de acciones.

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Escalada de violencia en el suroeste de Colombia

La ofensiva de grupos armados ilegales en el suroeste de Colombia, iniciada el viernes con dos ataques a batallones, se intensificó el sábado con un atentado con cilindro bomba en la Vía Panamericana.

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Hasta ahora, el número de personas fallecidas por el ataque guerrillero de este sábado subió a 14 —todos civiles—, mientras que los heridos ascienden a 38, según informó el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán.

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El atentado ocurrió en un punto de la Vía Panamericana conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca). De acuerdo con el Ejército, un cilindro cargado con explosivos, lanzado por un grupo de disidencias de las FARC, impactó contra un autobús. La explosión también destruyó otros vehículos que transitaban por la carretera y causó daños en la infraestructura vial.