Política
26 de abril de 2026 - 01:25

Gobierno paraguayo condena ataque guerrillero en Colombia con 14 muertos y 38 heridos

Trabajadores de la Cruz Roja atienden el lugar de una explosión mientras la gente observa tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibio, departamento del Cauca, Colombia, el 25 de abril de 2026. El atentado con bomba del 25 de abril dejó siete muertos y 20 heridos en una zona de Colombia con una fuerte presencia guerrillera, en medio de una ola de ataques a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, según informó el gobernador de la región del Cauca.
Trabajadores de la Cruz Roja atienden el lugar de una explosión mientras la gente observa tras un atentado con bomba en El Túnel, en la carretera Popayán-Cali, en Cajibio, departamento del Cauca, Colombia, el 25 de abril de 2026. El atentado con bomba del 25 de abril dejó siete muertos y 20 heridos en una zona de Colombia con una fuerte presencia guerrillera, en medio de una ola de ataques a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, según informó el gobernador de la región del Cauca.030822+0000 JOAQUIN SARMIENTO

El Gobierno de Santiago Peña condenó el ataque guerrillero ocurrido este sábado en el departamento del Cauca, en Colombia, que dejó al menos 14 civiles muertos y 38 heridos. Además, expresó su rechazo a lo que califica de “actos terroristas”, según un comunicado de la Cancillería.

Por ABC Color

El Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) se pronunció a través de su cuenta en X sobre el ataque guerrillero registrado el sábado en el departamento de Cauca, Colombia.

“El Gobierno de la República del Paraguay, condena el atentado perpetrado hoy en la Vía Panamericana, Departamento del Cauca, Colombia, que ha arrojado víctimas fatales y heridos”, señala el comunicado.

Además, el MRE manifiesta sus condolencias y enfatiza su “total rechazo” a este tipo de “actos terroristas”, al tiempo de reiterar “su compromiso de aunar esfuerzos” a nivel internacional para erradicar este tipo de acciones.

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Personas realizan labores de rescate en la vía Panamericana tras un atentado este sábado, en Cajibío (Colombia). Un tramo de la Vía Panamericana, una de las principales carreteras del suroeste colombiano, quedó convertido en un escenario de guerra tras un ataque con un cilindro bomba que dejó al menos siete civiles muertos y 17 heridos en el sector de El Túnel, municipio de Cajibío, departamento del Cauca.
Personas realizan labores de rescate en la vía Panamericana tras un atentado este sábado, en Cajibío (Colombia). Un tramo de la Vía Panamericana, una de las principales carreteras del suroeste colombiano, quedó convertido en un escenario de guerra tras un ataque con un cilindro bomba que dejó al menos siete civiles muertos y 17 heridos en el sector de El Túnel, municipio de Cajibío, departamento del Cauca.

Escalada de violencia en el suroeste de Colombia

La ofensiva de grupos armados ilegales en el suroeste de Colombia, iniciada el viernes con dos ataques a batallones, se intensificó el sábado con un atentado con cilindro bomba en la Vía Panamericana.

Hasta ahora, el número de personas fallecidas por el ataque guerrillero de este sábado subió a 14 —todos civiles—, mientras que los heridos ascienden a 38, según informó el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán.

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Personas se lamentan en la vía Panamericana tras un atentado este sábado, en Cajibío (Colombia). El número de personas muertas por el ataque guerrillero con un cilindro bomba en la Vía Panamericana, en el suroeste de Colombia, subió a 14, todos civiles, y el de heridos a 38, informó el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán.
Personas se lamentan en la vía Panamericana tras un atentado este sábado, en Cajibío (Colombia). El número de personas muertas por el ataque guerrillero con un cilindro bomba en la Vía Panamericana, en el suroeste de Colombia, subió a 14, todos civiles, y el de heridos a 38, informó el gobernador del departamento del Cauca, Octavio Guzmán.

El atentado ocurrió en un punto de la Vía Panamericana conocido como El Túnel, en el municipio de Cajibío (Cauca). De acuerdo con el Ejército, un cilindro cargado con explosivos, lanzado por un grupo de disidencias de las FARC, impactó contra un autobús. La explosión también destruyó otros vehículos que transitaban por la carretera y causó daños en la infraestructura vial.