TCR49-Primera etapa: Duelo de talentosos fue para Ale

Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi (Toyota GR Yaris Rally2), se quedaron con el primer lugar al concluir la primera etapa del Petrobras Transchaco Rally, en su edición 49, en homenaje a los 100 Años del Touring Club.

Ale tuvo que esperar hasta la última especial del día para hacerse de la punta de la carrera, luego de una verdadera lucha de talentosos con el joven mundialista Fau Zaldívar, quien venía liderando la competencia hasta la PE8, la penúltima de la etapa uno, con tres segundos a su favor.

Zaldívar y Marcelo Der Ohannesian (Hyundai i20 N Rally2), partieron en punta tras ganar la clasificación del domingo en Capiatá, manteniendo a raya al piloto del Yaris, con quien se repartió los triunfos de tramos y donde también apareció Agustín Alonso (VW Polo GTI R5), ganando una especial.

Fau ampliaba la diferencia en la PE3, la PE4 fue cancelada por seguridad, la PE5 la ganaba Galanti y en la PE6 compartían el mejor tiempo ambos protagonistas. En la PE7 aparecía Agustín, luego Ale descontaba a solo tres segundos en la PE8, para finalmente marcar la diferencia de 38 segundos en la PE9 sobre el piloto del Hyundai N° 1, y adjudicarse así la primera etapa.

Ale Galanti cerró el primer día con 35 segundos de ventaja sobre Fau Zaldívar y 1.22 minuto por delante de Blas Zapag (h) con Adolfo González (VW Polo GTI R5). Alonso y Edgardo Galindo, defensores del título en el TCR, quedaron en la cuarta posición, a 1.34 minuto del líder.

Atrás aparecen Miguel Ortega a 2.18 minutos (VW Polo GTI R5), Miki Zaldívar a 2.42 (Hyundai i20 N Rally2), Gustavo Saba a 5.21 (VW Polo GTI R5), Luis Ortega a 6.45 (Skoda Fabia Rally2 EVO), Marco Galanti a 8.03 (Toyota Etios R5) y Andrea Lafarja a 8.32 (VW Polo GTI R5), hasta la décima posición de la general.

En la tracción sencilla, César y Jorge Cruz tuvieron una estupenda primera etapa con el Citroen DS3 R3T Max, para ser los líderes por delante de Federico Ramírez (Toyota Etios Rally3), Hugo Benítez (Toyota Vitz RS), Raúl Franco (Honda Civic), Diego Cruz (Peugeot 208 Rally4), Gianluca Laterra (Toyota Etios), Udo Siemens (Honda Civic Type-R EP3) y Riyosuke Shima (Toyota Etios).

Segunda etapa

Hoy se cumplirá con la segunda etapa de la competencia, sobre seis pruebas especiales, que hacen a un total de 184,83 kilómetros cronometrados.

La PE10 larga en Campo Karen a las 7:20 y luego van a Misión Santa Rosa, Picada Cucho, Línea Fronteriza, Línea 40 y la Ruta D092.

Los protagonistas

Ale Galanti, ganador de la primera etapa, comentó: “Muy contento con el trabajo de todo el día. En el primer tramo tuvimos mucho polvo, no pudimos hacer un buen tiempo y no había nada que hacer ya que son situaciones que se dan en esta carrera. A partir de ahí tratamos de imprimir el ritmo más rápido que podíamos sin cometer errores y salió todo muy bien. La suspensión de este auto es muy buena, no hay ninguna duda, tiene muy buena altura y la respuesta del motor es la que facilita mucho el manejo en todos estos tramos tipo picadas”

Fau Zaldívar, quien venía liderando la carrera hasta la penúltima especial, señaló: “Fue un día bastante complicado, el nivel estaba muy alto, apretamos muy fuerte con Ale y de mi parte la verdad estoy muy contento de estar peleando la general con el piloto que más veces ganó esta carrera. Venir al ritmo de él es muy bueno. lastimosamente en el último tramo al llegar a la largada, la caja se quedó sin aceite y así hicimos sólo con la tracción delantera, a veces agarraba la tracción otras veces no, y en una derecha de 90 hicimos un trompo y perdimos mucho tiempo, pero al final estamos segundos a nada. La carrera mañana es muy larga y difícil. Vamos a seguir con el mismo ritmo y vamos a apretar hasta donde se puede, siempre y cuando cuidemos el auto”