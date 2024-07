“La organización fue vergonzosa”: Agustín Alonso y una durísima crítica al Touring por el Transchaco Rally

Agustín Alonso publicó un video en Instagram expresando una durísima crítica al Touring y Automóvil Club Paraguayo por el Transchaco Rally 2024. El piloto ganador de la edición 2023 calificó a la organización del certamen de “vergonzosa”. En la Etapa 3, el domingo, el organismo decidió cancelar el tramo más extenso, generando el malestar de varios equipos.

Alonso, quien felicitó a Alejandro Galanti por el triunfo y a Fabrizio Zaldívar por el segundo puesto, también apuntó contra el director de la Prueba, Javier Bento, por la decisión de levantar las especiales 18 y 22, en 38,48 kilómetros de Cañada Elisa-Mariscal Estigarribia. A pesar del pedido de una mayoría de pilotos de disputar la PE, el responsable de la carrera rechazó la solicitud.

Transchaco Rally: “La organización fue vergonzosa”

“La organización fue vergonzosa. No tiene el criterio y no tiene la capacidad para tomar decisiones. Hay que entender que esta competencia, el Transchaco, es muchísimo más grande que yo, que el actual ganador, seis veces ganador; mucho más grande que un director de prueba, que no quiere escuchar mi comentario, que no quiere debatir conmigo, ojalá algún día lo haga”, señaló Alonso.

“La organización carece de criterios para tomar decisiones para que sean imparciales y coherentes. Y podemos empezar con la reunión de pilotos. Se hicieron promesas que no se cumplieron. Es lamentable, se puede considerar hasta como una estafa”, continuó Alonso, piloto de Copetrol Rally, que terminó en el tercer lugar, subiendo al podio por detrás de Galanti y de Zaldívar.