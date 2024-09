CNR-Rally del Paraguay: La mesa está servida, a correr

El aperitivo del Mundial de Rally en nuestro país está servido con el Petrobras Rally del Paraguay, la quinta cita del Campeonato Nacional, a celebrarse del jueves al sábado en la ciudad de Encarnación. El Test Event o Evento Candidato del WRC es un requisito para verificar el cumplimiento de las exigencias FIA sobre una competencia de tal magnitud, motivo por el cual tendremos la vista de representantes de la Federación Internacional del Automóvil.

La mesa está servida para disfrutar de un rally inolvidable, con protagonistas de primer nivel, caminos dispuestos de la mejor manera y una organización que cuida cada detalle para que la “calificación” sea excelente.

La llegada del Mundial de Rally a Paraguay en el 2025 no tiene vuelta atrás, pero eso no implica que no se ponga el mayor esfuerzo y la responsabilidad de cumplir con los requerimientos de la FIA, no solo en lo que respecta a los tramos, la infraestructura, sino también y no menos importante, la seguridad para todos.

El Petrobras Rally del Paraguay será un entrenamiento del Mundial de Rally en nuestro país, a menor escala, pero con las mismas condiciones. Esto rige para todos los que estarán directa o indirectamente implicados, así que la evaluación será generalizada.

Desde hace un buen tiempo, el Comité Organizador del Rally del Paraguay 2025 está trabajando en el escritorio y en el campo. Esto último tiene que ver con la puesta a punto de los caminos, que ya están en su totalidad operativos.

Ahora se aguarda la hora de inicio de las actividades previas, que arrancan hoy a las 13:00 en la Costanera Padre Bolik de Encarnación, con la apertura del Parque de Servicio para el ingreso de los equipos.

Mañana la jornada ya estará más cargada con la recorrida de los tramos, verificación y reconocimiento a las autoridades internacionales. El jueves, recorrida, shakedown y partida ceremonial y entre el viernes y sábado, la carrera.