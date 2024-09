Rally del Paraguay-Ale Galanti: “El auto tiene un rendimiento impresionante en el barro”

Alejandro Galanti y Marcelo Toyotoshi lideran el Petrobras Rally del Paraguay, al cierre de la primera sección de la etapa, que constó de tres pruebas especiales. Al mando del Toyota GR Yaris Rally2, Ale comanda la clasificación general con una diferencia de 14,9 segundos con relación a Agustín Alonso (VW POlo GTI R5) y 31,4 por encima del boliviano y mundialista Marco Bulacia.

Al arribar a la zona de Control, Galanati conversó con ABC Motor 360 y señaló cuanto sigue: “Muy contento sobre todo porque la organización esta sacando adelante una carrera con las condiciones climáticas que parecía muy difícil, pero se está sacando una carrera de manera impecable, los caminos muy bien preparados, están aguantando y creo que para todos era lo más importante. En lo deportivo para nosotros comenzó muy bien, el auto tiene un rendimiento impresionante en el barro, da mucha confianza y eso facilita. Hasta ahora bien, tenemos que seguir, queda mucha carrera y hay que seguir concentrados”.

Lea más: Rally del Paraguay: Alonso gana el tramo “Test Event” del WRC y descuenta

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con relación a la diferencia y la estrategia para la segunda sección, Ale mencionó: “Hay que seguir en este ritmo, que es el de no cometer errores, tratar de ser muy precisos, de ahí salen los tiempos y en el barro no se puede atacar tanto porque un error tira por borda todo lo que uno viene haciendo en el tramo, así que hay que ser muy consistente, muy preciso y no tomar demasiados riesgos, siempre fue mi estrategia en el barro y vamos a seguir así”.

Sobre los caminos y las condiciones de los mismos dijo: “Creo que la segunda (sección) va a ser más difícil, acá cuando para de llover el barro se pone peor, es más pegajoso, las cubiertas se quedan totalmente tapadas los cantos y ahí es mucho más difícil tener grip, es como que la cubierta no se limpia al parar de llover. Así que seguro van a hacer sectores más complicados o otros se irán secando un poco”.