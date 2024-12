FIA Fórmula 2-GP de Abu Dabi: Joshua cierra el año con triunfo soñado

En este mismo escenario de los Emiratos Árabes Unidos, nuestro compatriota había conseguido el vicecampeonato de la Fórmula 4, en el 2019, cuando iniciaba el sueño con los monoplazas y su camino a la Fórmula 1.

El fin de semana ya arrancaba interesante con la clasificación que dejaba a Joshua con la P9, partiendo segundo en la carrera sprint del sábado (por la grilla invertida), logrando una muy buena carrera hasta que lo chocaron y tuvo que abandonar. Vuelta de página y ayer tocaba la P8 en la grilla de partida, donde el paraguayo demostró una vez más su habilidad para superar rivales en los primeros metros.

Con neumáticos superblandos de inicio como estrategia, Duerksen rápidamente pasó a ocupar la tercera ubicación y en la vuelta 7 ingresó a boxes por los neumáticos medios para ir hasta el final. Con el trascurrir de las vueltas, nuestro compatriota fue ganando posiciones para quedar por detrás de quienes iban con la estrategia de neumáticos medios, lo que implicaba que en el momento que estos rivales ingresaran a boxes, iba a tomar la punta de la carrera, que sucedió y se extendió hasta la bandera a cuadros.

Pequeños momentos de tensión se vivieron cuando tenía que sobrepasar rivales, quienes lo retrasaban un poco, pero la buena administración de sus cubiertas le daban la posibilidad de despegarse cada vez que así lo requería. El brasileño Gabriel Bortoleto, quien estaba en la lucha por el campeonato, se quedó finalmente con el segundo lugar y celebró el título bien merecido, ya pensando en su presencia en la Fórmula 1, el año entrante.

Tercero se ubicó Richard Verschoor, en una prueba que otorgó al paraguayo su primer triunfo en una carrera principal, luego del obtenido en la sprint de Azerbayán, en el circuito urbano de Bakú. En resumen, Duerksen cierra un año histórico para el automovilismo paraguayo, con cuatro podios, dos terceros lugares (ambos de Italia) y dos triunfos, en sprint y carrera principal, respectivamente.

“GANAMOSS!! Está victoria va dedicada a Dios y en especial a todas esas personas que nunca dejaron de confiar en mí. Dentro de esas personas están mi familia, mi equipo, mis patrocinadores y ustedes mis seguidores. Muchos no creían, se dijeron muchas cosas... pero un paraguayo no se rinde, se motiva de lo negativo y lo vuelve positivo. Sin ustedes nada de esto podría haber sido posible y no había mejor forma de cerrar el año que de esta manera. Muchas gracias, siempre agradecido con ustedes, nos vemos pronto”, mencionó en su cuenta de la red social X.

En conferencia de prensa pos carrera dijo: “Sí, creo que es la mejor sensación terminar la temporada con victoria, especialmente si es tu primera victoria en una carrera larga. Creo que hice algunos buenos adelantamientos, una buena defensa. Así que estoy muy emocionado y muy feliz de ver el progreso que hicimos desde el comienzo de la temporada hasta ahora. El equipo del año pasado, sin puntos, ahora termina con cuatro podios en total, incluidas dos victorias”.