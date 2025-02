Fórmula 1: Inédita presentación

Unos 15.000 aficionados se reunieron en el inmenso O2 Arena de la capital británica, así como invitados “muy especiales” para ser testigos de una ceremonia “espectacular”, donde la producción y la tecnología se unieron para ofrecer una presentación única e inédita por los 75 años de la categoría reina.

La velada, que duró dos horas y estuvo conducida por el cómico británico Jack Whitehall, acompañado de varios presentadores de Fórmula 1, presentó uno por uno a los equipos, en orden inverso a la clasificación del Mundial de Constructores del año pasado, con todos los pilotos y jefes de equipo presentes.

Desde Kick Sauber hasta McLaren desfilaron las escuderías por la pasarela del O2 de Londres. Cada presentación estuvo estructurada con un juego de luces y un vídeo, acompañado de la aparición del coche, seguida de los pilotos y el jefe de equipo.

Todos los pilotos hablaron a excepción de los de Red Bull, donde sólo Chris Horner tomó la palabra para dirigirse al público entre una gran pitada. También hubo abucheos por parte del público británico para el neerlandés Max Verstappen, quien en 2024 conquistó su cuarto título consecutivo a costa de Lando Norris.

Pese a que George Russell, el propio Norris y Ollie Bearman se repartieron la atención de la grada, la gran estrella de la noche fue Lewis Hamilton, que por primera vez apareció en público con el mono rojo de Ferrari.

“La palabra que me viene a la cabeza es revitalizado, porque me siento tan lleno de vida y de energía porque todo es nuevo. Estoy concentrado sólo en lo que hay por delante”, dijo el inglés. La noche estuvo salpicada también por los chistes de Whitehall, que aludió a polémicas actuales del ‘Gran Circo’ como la relación entre Russell y Verstappen y las multas por el lenguaje obsceno, las actuaciones musicales de Kane Brown, mgk y Take That, y las apariciones de celebridades británicas como el actor Idris Elba y el chef Gordon Ramsay.

La excusa para este evento fue la celebración del 75º aniversario de la competición y, pese a que seguramente para la Fórmula 1 haya sido un éxito, está por ver la aceptación de los pilotos, que ven la oportunidad de seguir dando crecimiento al deporte al tiempo que lo consideran una distracción adicional a días de que comiencen a rodar los monoplazas. Los 20 pilotos que conformarán la parrilla estarán en los tests de pretemporada en Baréin, del 26 al 28 de febrero, antes del GP de Australia el 16 de marzo.