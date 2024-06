Roland Garros: Sufriendo, Djokovic y Zverev

El número 1 del mundo, que desde el segundo set tuvo molestias en la rodilla derecha, venció por 6/1, 5/7, 3/6, 7/5 y 6/3 un partido en el que Cerúndolo, de 25 años, plantó cara y cerca estuvo de dar la sorpresa, con una bola de ‘break’ desperdiciada con 5-5 en el cuarto set que podría haber cambiado el guion final. Pero, después del partido, Djokovic habló de su lesión, sufrida tras un resbalón que el serbio achaca al mal estado de la pista.

“Hoy me he lesionado. Sí, he sobrevivido, he ganado el partido. Genial. Pero, ¿podré jugar el siguiente? No lo sé. No conozco la gravedad de mi lesión”, añadió. Quien no estará en cuartos, será Daniil Medvedev (5) , superado por el australiano Álex de Miñaur (11) por 4/6, 6/2, 6/1 y 6/3.

Por segundo partido consecutivo, el alemán Alexander Zverev, cuarto favorito, tuvo que disputar cinco sets para superar ronda en Roland Garros, en esta ocasión frente al danés Holger Rune (4/6, 6/1, 5/7, 7/6 (2) y 6/2), al que acabó fundiendo para disputar por cuarto año consecutivo los cuartos de final, donde le espera el australiano Alex de Minaur.

El noruego Casper Ruud, número 7 del mundo y finalista en las dos últimas ediciones de Roland Garros, superó ayer en octavos al estadounidense Taylor Fritz (12) por 7/6 (6), 3/6, 6/4 y 6/2 y se citó con el serbio Djokovic en cuartos de final.

Sorprendente, con 17 años

La joven rusa Mirra Andreeva, de 17 años, se convirtió ayer en la tenista más joven desde 2005 en alcanzar los cuartos de final de Roland Garros, tras derrotar a la francesa Varvara Gracheva (número 88 del mundo) por 7/5 y 6/2. Andreeva logró su primer boleto a cuartos de final de un Grand Slam, siendo la más joven en lograrlo en París desde la búlgara Sesil Karatantcheva en 2005, cuando tenía solo 15 años.

La rusa tan sólo ha perdido un set en su recorrido en el torneo, y se enfrentará en siguiente ronda a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 2 del mundo.