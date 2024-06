La Albirroja conoce a sus rivales para el Sudamericano de futsal

Paraguay estará compartiendo la serie con Brasil, Colombia, Ecuador y Bolivia. En el Grupo B estarán Argentina, Venezuela, Perú, Chile y Uruguay.

Lea más: Una historia de superación en el atletismo

* Sistema de campeonato. Con respecto al sistema de campeonato, el torneo tendrá dos fases, la Preliminar y la Final.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La primera será la fase de grupos, a una rueda. Clasificarán a las semifinales los dos mejores equipos de cada grupo. Los demás disputarán los juegos posicionales, por el 5º, 7º y 9º puestos.

Otra fecha Premium

Entre mañana y el sábado se cumplirán los partidos correspondientes a la Fecha 9 de la Liga Premium.

Mañana jugarán: Exa Ysaty vs. Villa Hayes (Polideportivo Municipal de Villa Elisa, 21:00), Star’s Club vs. Deportivo Humaitá (Star’s, 20:30) y Presidente Hayes vs. Afemec (Hayes, 21:00).

El sábado: Olimpia vs. Campoalto (Polideportivo Municipal de San Lorenzo, 20:00) y Cerro Porteño vs. San Cristóbal (Polideportivo Sol de América por TV, 14:00). Libre: Sport Colonial.

En juego de regularización, el martes, Cerro Porteño venció 3-1 a Campoalto. La Liga Premium sigue tomando cada vez más atractivo con el tiempo.