Ajedrez: Hermanos Montiel conquistan Itauguá

La WCM Helen Montiel había liderado todo el certamen, pero en la “final familiar”, Ángel consiguió la victoria. Helen fue vicecampeona, la mejor en Femenino, mejor sub 18 Absoluto y Femenina, y también sobresalió entre los jugadores Sub 1800. Tercero fue el MN Arnold Mayeregger, también con 6,5 puntos y líder de la tabla acumulativa de Grand Prix.

* Otros campeones. En Sub 10 se coronó Thais Centurión, en Sub 14 Verónica González Ortiz; Facundo Toledo y Sofía Torales (sub 8), John Schmidt y Thais Centurión (10), Iván Torales y Larissa Ruiz (12), Ezequiel Amarilla y Fiorella Mayeregger (16); Andrés Riquelme (+50).

Lindos proyectos en Roque Alonso

La ciudad de Mariano Roque Alonso vibra en cada evento de ajedrez, que cuenta con gran cantidad de jugadores y entidades de apoyo, con la organización de Javichess y el profesor Germán Martínez.

Los proyectos se denominan “Ajedrez en Mariano” y “Ajedrez en mi escuela”.

También se recibe apoyo del Centro Educativo Espíritu Santo y la mejor jugadora es Dorlis Bracho de esta institución.

Otra entidad educativa que abre sus puertas es el Colegio Presidente Franco, así como la Federación Paraguaya de Ajedrez.