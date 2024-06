Premium de futsal FIFA: Arranca nueva fase

Clasificaron, en este orden, los siguientes clubes del futsal FIFA: Cerro Porteño 27 puntos, Afemec y Olimpia 25, Campoalto 19, Sport Colonial y San Cristóbal 13, Star’s Club 10 y Presidente Hayes 8 (por diferencia de goles dejó afuera a Exa Ysaty.

* Cruces de cuartos: Cerro vs. Hayes, Star’s vs. Afemec, San Cristóbal vs. Olimpia y Colonial vs. Campoalto.

* Los resultados de la última fecha: Exa Ysaty 3-5 Humaitá, Villa Hayes 0-6 Campoalto, Star’s Club 1-6 Afemec, Olimpia 10-2 Sport Colonial y Presidente Hayes 2 -2 San Cristóbal. Libre: Cerro Porteño.