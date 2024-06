Premium de futsal FIFA: Ganan los favoritos en los cuartos de ida

El partido de futsal entre Presidente Hayes y Cerro Porteño fue pospuesto por la inclemencia del tiempo. El juego debía regularizarse anoche.

En cuanto a los partidos, Afemec se impuso con sobriedad a Star’s Club, por el marcador de 5 goles contra 2. Por su parte, Olimpia le ganó a San Cristóbal por 2-1 en el polideportivo de la cooperativa. Igual marcador el conseguido por Campoalto en su visita al Sport Colonial, en Tacumbú.

* Juegos de vuelta. Los partidos de vuelta por los cuartos de final: Cerro Porteño vs. Hayes, Afemec vs. Star’s y Olimpia vs. San Cristóbal se disputarán el viernes. El sábado jugarán Campoalto y Sport Colonial en el polideportivo CEO del Comité Olímpico (transmisión televisiva). Para la clasificación, prevalece la diferencia de goles.

Tres fecha de Honor

Tras cumplirse la fecha 3, Recoleta lidera el torneo de Honor con 7 puntos, seguido por Villa Virginia, Santaní, Escurra, San Gerónimo 6, Filosofía 4, 3 de Mayo, Ameliano, Rojas Silva 3 y Rodríguez de Francia 0.