Ajedrez por Zenón Franco: Décima victoria de Anand en León

Anand tuiteó tras su décima victoria en León: “Como mi esposa celebraba su 50º cumpleaños, no estaba entusiasmado con irme para jugar al ajedrez. Aun así, ella me dijo que fuera y jugase, ‘Quién sabe, podrías ganar’. Estoy muy feliz por ganar, ¡cuando todavía es su cumpleaños! A veces las mejores jugadas son las que están hechas por el amor y el apoyo. ¡Jaque mate a un día maravilloso!”.

Anand se refería a la diferencia horaria entre España y la India, que es de tres horas.

Junto a los finalistas, participaron el búlgaro excampeón mundial Veselin Topalov y el joven indio Arjun Erigaisi, número 4 del mundo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El formato es el mismo de hace años, matches de 4 partidas de 20 minutos por jugador, más un incremento de 10 segundos por jugada. De ser necesarios desempates, se deciden con partidas blitz a 5 minutos más 3 segundos de añadido por jugada.

El organizador, desde la primera edición, es el MI leonés Marcelino Sión Castro.

Actividades paralelas

Como es habitual en León, hubo muchas actividades paralelas. El 27 de junio Veselin Topalov se enfrentó a 25 aficionados leoneses en la Universidad de León. Se celebró una nueva edición del Torneo Ciudad de León a ritmo rapid, jugado el 29 y 30 de junio en el Auditorio de León. El de blitz se disputó el 30 de junio. Se realizó una conferencia sobre la historia de los torneos de León el 29 de junio en la sala Albéitar de la Universidad de León, etc.

Toda la información en la web oficial: https://www.advancedchessleon.com/index.html

Primera Semifinal: Anand 2½ - Topalov 1½

El match entre Viswanathan Anand y Veselin Topalov fue muy emocionante. Las dos primeras partidas fueron tablas, en la primera Topalov logró una gran ventaja, en la segunda Topalov quedó todavía mejor, hasta desperdició una posición ganadora.

Por su parte, Anand sí aprovechó su oportunidad en la tercera:

Veselin Topalov

Viswanathan Anand

Magistral Ciudad de León (1.3), 28.06.2024

Aunque a simple vista puede no parecerlo, las negras tienen una posición casi ganadora.¿Qué jugaría si fuese Anand? Aquí puede verse el desarrollo de la partida:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=6RZXDtcSmB8tQXqSSr4NxY3ooPK2uWAikgfBwbKRViwPa530mFbzSjQljFCFd4AV

En la cuarta partida Anand jugó de forma sólida y no dio chances a Topalov de complicar la lucha. “La verdad es que fue muy difícil. No comencé el match muy bien, ¡pero sobreviví!”, comentó Anand tras finalizar el encuentro.

Segunda Semifinal: Santos 2½ - Arjun 1½

El leonés Jaime Santos logró un triunfo muy meritorio. Tras empatar en la primera partida, se sobrepuso a una derrota en la segunda ante Arjun Erigaisi y venció en las dos últimas para llegar a la final.

Veamos el momento crítico de la tercera partida que cambió el curso del match.

Jaime Santos Latasa

Arjun Erigaisi

Magistral Ciudad de León (1.3), 29.06.2024

Arjun había rechazado repetir jugadas, y comentó tras el match: “Viendo lo sucedido, tal vez debía haber hecho tablas, pero creí que tenía una buena posición y no pensaba que podía quedar peor”. Las blancas respondieron con una ofensiva en el flanco rey “a todo o nada”, para evitar que el peón a libre negro fuera decisivo.

Se llegó a la posición del diagrama, que no es clara, con 10 minutos extra para Arjun. ¿Cómo jugaría en su lugar? Aquí puede verse el desenlace de la partida:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=Bt9nxLG1BcX6ahHzIdcFba86yc+i+BMwVBAjPkysxE/Gf3Kv/WqYYHDQoawlPl2c

Arjun jugó muy bien la última partida, sacrificó una calidad y logró ventaja, Santos se defendió con precisión y tras resistir los embates logró una posición razonable para terminar imponiéndose conduciendo muy bien el final.

“Creo que fue un match muy igualado, pero en momentos críticos estuve dubitativo, y Jaime lo aprovechó plenamente, por lo que, bien por él, encontró buenos recursos”, comentó Arjun tras finalizar el duelo.

Final del 37er Magistral Ciudad de León: Anand 3 – Santos 1

Anand no se sintió cómodo en la primera partida, “no es que viera una continuación a la que no sabía cómo responder, ¡vi ocho!”, comentó en broma, aunque añadió que sabía que su posición no era tan mala como para no tener recursos defensivos adecuados.

En la segunda partida Santos logró una buena posición, veamos un momento interesante.

Viswanathan Anand

Jaime Santos Latasa

Magistral Ciudad de León (2.2), 30.06.2024

Hay compensación por el peón, las blancas deben seguir presionando e impedir que las negras completen su desarrollo. Aquí puede verse cómo continuó:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=+nhoYYYglND0RAipvMkzzUMOI47AF+2fl+uH48+z1m6Mm9tV7ZZXtvcdEu8OU5pk

La partida comentada es la tercera. En la cuarta Santos, con las negras jugó muy bien y consiguió buenas chances prácticas de complicar la lucha.

Viswanathan Anand

Jaime Santos Latasa

Magistral Ciudad de León (2.4), 30.06.2024

Santos jugó 19...h5!, agudizando el final. Aquí puede verse cómo siguió:

https://share.chessbase.com/SharedGames/share/?p=+nhoYYYglND0RAipvMkzzU1bmqo1eswwbl9RP0DEcH+ACb2f9Hsk0bYZGqHZnqL/

Faustino Oro

En la conferencia de prensa tras finalizar el match se le preguntó a Anand por el argentino de 10 años Faustino Oro que se convirtió en el Maestro Internacional más joven de la historia. Anand dijo que estaba al tanto y recordó que John Nunn solía decir en broma que había que ganarles a estos jóvenes, antes de que sean muy fuertes, Anand dijo riendo que él no lo hizo, pero a cambio podía presumir de haberle firmado un autógrafo antes de que Oro empiece a ser muy fuerte. “Es otro logro”, señaló.

Veamos la tercera partida de la final.

GM Zenón Franco Ocampos

Ponteareas, 3 de julio de 2024