Juegos Paralímpicos: Melisa Tillner y Víctor Duarte Adorno se clasifican a París 2024

“Esta foto describe perfectamente mi amor y entrega al deporte, a mi país y el orgullo inmenso que siento al representar a Paraguay. Un camino largo de bajos y altos, pero donde nunca fue opción tirar la toalla, años de trabajo que valieron absolutamente y un montón de personas que no me sueltan la mano y me ayudan a hacerlo posible, solamente, gracias”, posteó Tillner en sus redes sociales.

Víctor y Meli competirán por segunda ocasión en unos Paralímpicos luego de Tokio 2020.