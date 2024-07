Tenis-Wimbledon: Alcaraz-Medvedev, historia repetida

El verdugo del italiano en cuartos de final fue Medvedev, en un partido decidido en cinco sets, 6/7 (7), 6/4, 7/6 (4), 2/6 y 6/3.

El ruso tratará ahora de vengarse de Alcaraz, que le ganó fácilmente en la semifinal londinense de hace un año, por un triple 6-3.

La estrella española, que defiende el título en el All England Club, se impuso ante el estadounidense Tommy Paul (13º) por 5/7, 6/4, 6/2 y 6/2.

En el cuadro femenino, la italiana Jasmine Paolini (7ª) y la croata Donna Vekic (37ª) se citaron en las semifinales. Paolini impuso por un contundente 6/2 y 6/1 a la estadounidense Emma Navarro (17ª), mientras que Vecik superó a la neozelandesa Lulu Sun (123), por 5/7, 6/4 y 6/1.

* Programa de hoy. Cancha central: 08:30: Elena Rybakina (KAZ/cabeza de serie 4) vs. Elina Svitolina (UKR/21) y Álex de Miñaur (AUS/9) vs. Novak Djokovic (SRB/2). Pista 1: 08:00: Jelena Ostapenko (LAT/13) vs. Barbora Krejcikova (CZE/31) y Lorenzo Musetti (ITA/25) vs. Taylor Fritz (USA/13).

Doldán debuta mañana

La tenista junior paraguaya Zoe Doldán Viñales hará su debut en el Campeonato Sub 14 de Wimbledon mañana, como integrante del Grupo A, teniendo como rivales a Daniella Britton (GBR), Margaret Sohns (USA) y Jana Kovackova (CZE).

Por su parte, el compatriota Daniel Vallejo avanzó ayer a segunda ronda del APT Challenger 100 de Rumania, al vencer al argentino Alejo Lingua Lavallén por 6/4 y 6/4. Su próximo rival será el también argentino Juan M. Cerúndolo.