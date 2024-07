Futsal FIFA: Libertadores y gran final

En cuanto a las Yakas, que hoy tuvieron fecha libre, jugarán su segundo torneo regional de futsal consecutivo. Al mediodía, las paraguayas se enfrentarán a Peñarol de Uruguay, por el Grupo B.

El rival de mañana será Llaneros de Colombia, el miércoles Universidad de Chile y el jueves, el vigente campeón, Stein Cascavel de Brasil. Avanzarán a las semifinales los dos mejores de cada grupo.

En el Grupo A está el anfitrión Always Ready, Racing Club de Argentina, La Unión de Ecuador, Tigres Futsal de Venezuela y Deportivo JAP de Perú.

Ayer se inició el torneo, con goleada de Stein 11-0 sobre Llaneros, y Peñarol se impuso 4-2 a Universidad.

Por el Grupo A jugaban La Unión vs. Tigres, Always Ready vs. Deportivo JAP. Libre: Racing Club.

Cerro busca noveno cetro

Esta noche, a las 20:00, se disputará la final de vuelta por el título de la Liga Premium 2024, cuando Cerro Porteño enfrente a Afemec, con grandes posibilidades de gritar campeón por novena vez, siendo los únicos monarcas de este certamen desde su creación en 2015.

Los azulgranas vencieron en la ida, el sábado pasado, por 5 goles contra 1 a los “educadores”.

En los playoffs se tiene en cuenta la diferencia de goles, por lo que Cerro tiene gran ventaja sobre su rival.

Ambos están clasificados para la Conmebol Libertadores 2025, que se celebrará en nuestro país luego de 9 años. En 2016, los azulgranas gritaron campeón de la Copa en Sol de América.