Tenis: Djokovic apagó la luz a Nadal

Otro español, que se cuenta entre favoritos en el torneo de tenis, que sí avanzó es Carlos Alcaraz, que se impuso al holandés Tallon Griekspoor 6-1, 7-6 y jugará contra el ruso Roman Safiullin que le ganó al argentino Tomas Etcheverry.

También avanzaron el noruego Casper Ruud que venció al italiano Andrea Vavassori 4-6, 6-4, 6-3 y el griego Stefanos Tsitsipas que le ganó al británico Daniel Evans 6-1, 6-2, que jugarán contra los argentinos Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, respectivamente.

Por segunda ronda jugarán Alexander Zverev vs. Tomas Machac, Stan Wawrinka vs. Alexel Popyrin, Lorenzo Musetti vs. Mariano Navone, Jack Draper vs. Taylor Fritz, Félix Auger-Allassime vs. Maximilian Marterer, Sebastian Ofner vs. Daniil Medvedev, Jan-Lennard Struff vs. Corentin Moutet y Jakub Mensik vs. Tommy Paul

En femenino siguen Iga Swiatek, Coco Gauff, Jasmine Paulini y María Sakkari.