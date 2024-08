Futsal FIFA: Conmebol U17 arranca hoy en el COP Arena

Nuestro representativo de futsal está en el Grupo A, junto a Bolivia, Brasil, Colombia y Ecuador, En el Grupo B se encuentran Argentina, Chile, Perú, Uruguay y Venezuela.

* Cartelera del U17. La fase preliminar o de grupos se inicia hoy, con los siguientes partidos: 12:15 Uruguay vs. Perú, 14:30 Argentina vs. Chile, 16:45 Bolivia vs. Colombia y 19:00 Paraguay vs. Ecuador.

Mañana: 12:15 Chile vs. Venezuela, 14:30 Uruguay vs. Argentina, 16:45 Ecuador vs. Brasil y 19:00 Bolivia vs. Paraguay.

El lunes: 12:15 Chile vs. Uruguay, 14:30 Venezuela vs. Perú, 16:45 Ecuador vs. Bolivia y 19:00 Brasil vs. Colombia.

El martes hay jornada libre.

El miércoles: 12:15 Venezuela vs. Uruguay, 14:30 Perú vs. Argentina, 16:45 Brasil vs. Bolivia y 19:00 Colombia vs. Paraguay.

El jueves: 12:15 Perú vs. Chile, 14:30 Argentina vs. Venezuela, 16:45 Colombia vs. Ecuador y 19:00 Paraguay vs. Brasil.

Clasificarán a las semifinales los seleccionados que ocupen las dos primeras posiciones en cada grupo.

Los demás equipos diputarán las posiciones, del 5° al 9° puestos.

* Selección paraguaya. El cuerpo técnico lo lidera el profesor Ángel Chamorro, y los atletas son: Facundo Ruiz y Matías Cárdenas (porteros); Lucas Sánchez, Santino Franco, Marcelo Escobar, Maurizzio Rivaldi, Jimmy Dos Santos, Óliver Ocampo, Leandro Tucci, Thiago Echeverría, Eugenio Aguilera, Jesús Escobar, Amín Ojeda y Víctor Mora.